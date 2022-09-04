ارتفاع حصيلة الفيضانات في السودان إلى 112 قتيلا وخسائر مادية كبيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 سبتمبر 2022 07:27 مساءً - ارتفعت حصيلة الفيضانات الناجمة عن السيول في السودان إلى 112 قتيلا، كما دمرت عشرات آلاف المنازل جراء هذه الفيضانات.

وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني في السودان لوكالة "فرانس برس" إن "عدد الوفيات بسبب السيول بلغ 112 إضافة الى 115 إصابة".

وتهطل أمطار غزيرة عادة في السودان بين شهري مايو وأكتوبر، ما يؤدي إلى الإضرار بالمنازل والبنية الأساسية والمحاصيل.

وأعلن السودان الأسبوع الماضي حال الطوارئ في ست ولايات بسبب الفيضانات.

وإلى جانب الخسائر البشرية، كشف العميد عبد الرحيم عن خسائر مادية فادحة من جراء موسم الأمطار الحالي.

أعلنت السلطات السودانية سقوط 79 قتيلا بسبب الفيضانات في أغسطس الماضي.

وأضاف المسؤول السوداني أن الفيضانات تسببت في انهيار أكثر من 34 الف منزل، بينما تضرر ما لا يقل عن 25600 منزل بشكل جزئي.

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى تضرر أكثر من 146 ألف شخص جراء الفيضانات.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام المحلية ارتفاع منسوب المياه في القرى التي غمرها الفيضان، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في ست ولايات من أصل 18 ولاية بالبلاد.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، كان إقليم دارفور الغربي وولايات نهر النيل والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب كردفان الأكثر تضررا.