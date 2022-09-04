"غازبروم" تضخ الغاز إلى أوروبا

"غازبروم" تضخ الغاز إلى أوروباأفادت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الأحد، بأنها تضخ الغاز الطبيعي من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا بحجم مؤكدة على مستوى 42,4 مليون متر مكعب.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن المتحدث باسم الشركة، سيرغي كوبريانوف قوله للصحفيين: "تقوم "غازبروم" بضخ الغاز الروسي لنقله عبر الأراضي الأوكرانية بكميات أكدها الجانب الأوكراني، عبر نقطة العبور "سودجا"، على مستوى 42,4 مليون متر مكعب".

واضاف كوبريانوف:" أما الطلب على استخدام نقطة العبور "سوخرانوفكا" فتم رفضه"

وأعلنت أوكرانيا في 11 مايو الماضي وقف قبول الغاز لنقله إلى أوروبا عبر نقطة العبور "سوخرانوفكا"، مشيرة إلى أنها تقع في الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية.

ونتيجة هذا القرار بقيت هناك نقطة عبور الغاز الوحيدة وهي نقطة العبور "سودجا".

من جانبها قالت شركة "غازبروم" إن نقل كل الأحجام إلى نقطة العبور "سودجا" أمر مستحيل تقنيا، مشيرة إلى أنها تنفذ كل التزاماتها أمام المستهلكين الأوروبيين بالكامل، وخدمات العبور مدفوعة بالكامل.