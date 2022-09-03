ارتفاع عقود الذهب عند التسوية
ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية التعاملات الليلة الماضية، لكنها سجلت خسائر أسبوعية بنحو 1.5 في المائة.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.8 في المائة أو بحوالي 13.30 دولار للأونصة إلى 1722.60 دولار للأونصة عند تسوية تعاملات الجمعة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية بنحو 1.5 في المائة.
وكانت العقود الآجلة للذهب قد سجلت أقل مستوى منذ 20 يوليو عند تسوية تعاملات الخميس.
وأظهرت بيانات اقتصادية الليلة الماضية، إضافة الاقتصاد 315 ألف وظيفة في أغسطس الماضي مقارنة بتوقعات المحللين بإضافة 300 ألف وظيفة.. أما معدل البطالة فقد ارتفع عند 3.7 في المائة مقارنة بتوقعات المحللين بأن يستقر مسجلاً 3.5 في المائة.
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