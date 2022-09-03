وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن عن تسهيلات لأداء العمرة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 سبتمبر 2022 11:26 صباحاً - كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إمكانية قيام المعتمرين القادمين من خارج السعودية بالدخول والمغادرة من أي مطار دولي في الأراضي السعودية، حيث أنه لا توجد مطارات محددة لقدوم المعتمرين.

وقالت الوزارة إن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يوماً، و للمعتمر الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامته.

وأوضحت أنه يمكن تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد، وذلك من خلال زيارة الرابط التالي: .

وشددت على أنه يجب لأداء العمرة، إصدار التصريح من تطبيق "اعتمرنا" بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا، كما أن التسجيل في تطبيق "اعتمرنا" وإصدار تصاريح العمرة يلزم وجود تأشيرة فعالة لدخول السعودية.