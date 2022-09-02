ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار عن ذروات سجلها في الآونة الأخيرة، لكن المعدن النفيس يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات بأن يتمسك الفدرالي الأمريكي بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة مسجلا 1702.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش، لكنه ظل منخفضا بنحو اثنين في المائة منذ بداية الأسبوع.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1714.80 دولار.
وهبط مؤشر الدولار 0.2 في المائة لكنه ليس بعيدا عن أعلى مستوياته منذ 20 عاما والذي سجله في الجلسة السابقة فيما ينتظر المستثمرون بيانات العمالة الأمريكية، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 17.94 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 830.80 دولار، وقفز البلاديوم 1.6 في المائة إلى 2045.47 دولار.. وتتجه الأسعار أيضاً إلى تسجيل ثالث تراجع أسبوعي على التوالي.
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