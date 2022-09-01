السعودية: تأشيرة السياحة تتيح العمرة في غير أوقات الحج

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 09:28 مساءً - أعلنت وزارة السياحة السعودية، عن منح تأشيرة إلكترونية سياحية فورية لبعض الفئات المؤهلة وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين بزيارة المملكة لغرض السياحة بكافة أنواعها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس: إنه بموجب لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة المعدلة التي صدق عليها أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة، فإنه يمكن للمقيمين في دول الخليج، وكذلك بالحاصلين على تأشيرات الشنجن والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمقيمين فيها، الحصول على تأشيرة زيارة لغرض السياحة.

كما أوضحت أن الحاصلين على تأشيرة إقامة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويمكنهم دخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونية، سوف يتقدمون لها من خلال visitsaudi.com/visa، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وحسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.

وشددت لائحة التأشيرة السياحية المعدلة، على السائحين أثناء وجودهم في المملكة الامتثال للأنظمة والتعليمات المتبعة، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات، كما نوهت الوزارة إلى أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج، ولكنها تتيح أداء العمرة في غير موسم الحج.