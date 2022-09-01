الين الياباني عند أدنى مستوى في 24 عاماً

الين الياباني عند أدنى مستوى في 24 عاماًانخفض الين الياباني اليوم الخميس، لأقل مستوى أمام الدولار، إذ يستعد المستثمرون للحصول على أسعار فائدة أعلى في الولايات المتحدة، بينما لا تتوقع أن تتحرك أسعار الفائدة اليابانية.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" سجل الدولار أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 139.69 مقابل الين في المعاملات الآسيوية المبكرة، مرتفعًا بنحو 0.5 في المائة مقارنة بإغلاق أمس والذي كان مرتفعًا بنسبة 0.42% عند 139.55.

وأدى ارتفاع الدولار إلى انخفاض العملات الرئيسية الأخرى في المعاملات الآسيوية، وانخفض الجنيه الإسترليني بحوالي 0.4 في المائة إلى أدنى مستوى جديد لمدة عامين ونصف العام عند 1.1570 دولار أميركي.

وخسر الجنيه 4.6 في المائة في أغسطس، وهو أشد مستوياته انخفاضًا منذ أكتوبر 2016.

كما انخفض اليورو بنسبة 0.4 في المائة عند 1.0014 دولار، إذ أدى التضخم الحاد لمنطقة اليورو في ترجيح رفع الفائدة بأوروبا.

وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي عند 9.1 في المائة في أغسطس المنصرم، حسبما أظهرت بيانات الأربعاء، مما عزز من المزيد من الارتفاعات الكبيرة للبنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.