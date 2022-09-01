وزير الإعلام الكويتي: دعم القضية الفلسطينية سياسة راسخة للقيادة الكويتية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 06:28 مساءً - أكد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبد الرحمن المطيري أن دولة الكويت تؤمن إيمانا كاملا بأن القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسة والمحورية للعالمين العربي والإسلامي وبأهمية دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة الإقليمية والدولية كافة وفي مختلف المجالات لا سيما المجال الثقافي والأدبي وهي سياسة راسخة لدى القيادة الكويتية إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه الثابتة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

وأوضح المطيري خلال مراسم افتتاح الدورة ٢١ لمعرض عمان الدولي للكتاب اختيار دولة الكويت ضيف شرف المعرض يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية مع الأردن ، وأشار الى ان مشاركة الكويت في المعرض الذي يقام تحت شعار (القدس عاصمة فلسطين ) تهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين وإعطاء جمهور المعرض فرصة الاطلاع على الجهود الثقافية الكويتية وعلى التجارب الأدبية المتميزة في العمل الإبداعي مؤكدا أنه يعد فرصة سانحة لإبراز المشروعات الرائدة التي تعمل عليها دولة الكويت والتي تتميز في رسالتها الثقافية للأمتين العربية والإسلامية علاوة على تقديم الإرث الثقافي الكويتي والاستفادة من التجارب للدول المشاركة في المعرض.

ونوه الي مشاركة عدد كبير من المؤسسات ودور النشر في الجناح الكويتي بالمعرض داعيا إلى الاستفادة من هذه التجربة المميزة في فعاليات معرض الكتاب الدولي في الكويت والذي سيقام بنوفمبر القادم في دورته ال 45.

ومن جانبها أعربت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار عن اعتزازها بأن تحل دولة الكويت ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الحالية تجسيدا للعلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.