البرهان يعتمد أوراق أول سفير أمريكي للسودان منذ 25 سنة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 03:28 مساءً - رحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بتعيين الولايات المتحدة الأمريكية سفيرا لها لدى السودان، بعد انقطاع استمر 25 عاما.

وتسلم البرهان في القصر الجمهوري، اليوم الخميس، أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الأمريكية، الجديد لدى السودان، السفير جون جودفري.

وأكد البرهان على أهمية تطوير العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، وأعرب عن أمنياته بأن يكون هذا القرار قوة دفع جديدة لمسيرة العلاقة بين البلدين.

من جانبه، أوضح السفير جودفري، في تصريح صحفي، أن اعتماده سفيرا لبلاده لدى السودان، على إثر ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، بعد فراغ امتد 25 عاما، يؤكد التزام الولايات المتحدة بتعزيز وتعميق علاقاتها مع الشعب السوداني.

وقال إنه يتوقع خلال المدى القريب، تشكيل حكومة جديدة في السودان بقيادة مدنية، ضمن سياق حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف السودانية.

وعبر السفير جودفري، عن بالغ سعادته بالعمل في السودان واعتبره فرصة للتعرف على الشعب السوداني وفهم ثقافته بصورة أفضل.