الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال المتواصلة رد على الجهود الأمريكية للتهدئة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 11:24 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمتي إعدام الشهيدين يزن عفانة، وسامر خالد في مدينتي البيرة ونابلس، مؤكدةً أن الجريمة جزءا لا يتجزأ من مسلسل الإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني بحماية وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم، الخميس، إن هذه الجرائم دليل جديد على تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يهدد بتفجير ساحة الصراع، داعية المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

وحمّلت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم التي ترتكبها عن سبق إصرار وتعمد، كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى خلط الأوراق وتوظيفها لصالح التنافس الانتخابي في دولة الاحتلال، مطالبةً المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها، إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد الإسرائيلي الممنهج، خاصة أنه يتزامن مع زيارة أكثر من وفد أميركي لعقد لقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تهدئة الأوضاع، في رد إسرائيلي مسبق على هذه الزيارة.