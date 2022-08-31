بابا الفاتيكان: الحوار والأخوة السبيل المنشود لحل المصاعب في العراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 06:28 مساءً - أكد بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، أن الحوار والأُخوة هما السبيل المنشود لحل المصاعب الراهنة في العراق.

وقال البابا فرنسيس في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الأربعاء "أتابع بقلق تطورات الأحداث في العراق .. لندعو الله أن يمنح الشعب العراقي هبة السلام".

وأضاف "لقد فرحتُ العام الماضي بزيارة العراقيين، ولمست عن كثب الرغبة الكبيرة في العودة إلى الحياة الطبيعية والتعايش السلمي بين مختلف الجماعات الدينية التي تكون المجتمع العراقي".

وأكد أن الحوار والأخوة هما الدرب الواجب اتباعها من أجل مواجهة الصعوبات الراهنة والتوصل إلى الهدف المنشود.