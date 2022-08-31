أسعار الذهب تنخفض للشهر الخامس على التوالي
انخفضت أسعار الذهب اليوم للشهر الخامس على التوالي، مع إشارة بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتعليقات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن التشديد النقدي.
وذكرت وكالة "رويترز" أن أسعار الذهب انخفضت في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1721.59 دولارًا للأوقية (الأونصة)، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 27 يوليو عندما سجل 1718.70 دولارًا للأوقية.
وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 في المائة إلى 1733.10 دولارًا للأوقية.
ومن المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 18.37 دولارًا للأوقية، لتتراجع أكثر من 9 في المائة في أغسطس الجاري مسجّلةً أكبر انخفاضٍ شهري لها منذ سبتمبر 2020.
واستقرّ البلاتين عند 847.45 دولارًا، لكنه يتجه نحو انخفاض شهري يتجاوز 5 في المائة.. وربح البلاديوم 1.6 في المائة ليرتفع إلى 2121.27 دولارًا للأوقية.
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