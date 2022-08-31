مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًَ

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًَارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 5ر8 نقطة وبنسبة 19ر0 في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 30ر4585 نقطةً، مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت 76ر4576 نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية بلغت قيمة التداول مليونين و262 ألفًا و910 ريالات عُمانية، منخفضةً بنسبة 9ر51 في المائة مقارنةً بآخر جلسة تداول والتي بلغت أربعة ملايين و700 ألفًا و955 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 097ر0 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 25ر23 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 416 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 38ر18 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 566 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 01ر25 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 150 ألف ريال عُماني وبنسبة 63ر6 في المائة.