بدء أعمال اجتماع المجلس الاقتصادى على مستوى كبار المسئولين بالجامعة العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 02:23 مساءً - انطلقت أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك برئاسة دولة المغرب.

وكانت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة قالت إن أهم القضايا التي يتناولها الاجتماع تدور حول عدد من الموضوعات الهامة في إطار تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية العربية، بما في ذلك محور أعمال الدورة الخاص بمنطقة التجارة الحرة، والاستثمار في الدول العربية.

وأشارت إلى الموضوعات الاقتصادية الدورية لاسيما دعم الاقتصاد الفلسطيني، والخطاب العربي الموحد لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2022، وكذلك الموضوعات الخاصة بمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وغيرها