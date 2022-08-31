السودان يستدعي سفير إثيوبيا ردا على مزاعم بشأن معارك تيجراي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - استدعت الخارجية السودانية، السفير الإثيوبي لدى الخرطوم على خلفية تصريحاته بشأن إسقاط القوات الإثيوبية طائرة محملة بالأسلحة لقوات جبهة تحرير تيجراي، قال إنها خرقت المجال الجوي الإثيوبي عبر السودان.

وأوضحت الخارجية للسفير الإثيوبي أن إطلاق هذه الإدعاءات أمر يخالف التقاليد الدبلوماسية المعهودة في التواصل مع السلطات الرسمية، لا سيما وأن القيادة في البلدين تسعى لتعزيز العلاقات بينهما.

وقال السفير الأثيوبي:” ليس هناك أدنى شكّ في أنّ الخبر المتعلّق بتحليق طائرة في الأجواء السودانية وعبورها إلى الأجواء الإثيوبية وإسقاطها من قبل الجيش الإثيوبي هو خبر صحيح”.

وقالت الخارجية السودانية في بيان إنّ المدير العام للشؤون الأفريقية السفير فضل عبدالله فضل “نقل للسفير الإثيوبي استنكار الوزارة للتصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام بالأمس، وذكر فيها إسقاط القوات الإثيوبية لطائرة محمّلة بالأسلحة لقوات جبهة تحرير شعب تيجراي خرقت المجال الجوي الإثيوبي عبر السودان”.

ولم توضح أديس أبابا المكان الذي أقلعت منه الطائرة ولا في أي يوم تحديداً أسقطتها قواتها.