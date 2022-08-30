تكتل لبنان القوي: الأولوية الآن لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد للبلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 10:25 مساءً - أكد تكتل "لبنان القوي" أن الأولوية الآن هي لتشكيل حكومة جديدة، والمُكلّف بتشكيلها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفًا للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 من شهر أكتوبر المقبل.

وشدد تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر - الفريق السياسي للرئيس ميشال عون)، في بيان مساء اليوم الثلاثاء عقب اجتماعه الدولي، على أن تشكيل الحكومة ينهي الجدال القائم حول صلاحيات الحكومة المستقيلة ويمنع الوقوع في أي فوضى دستورية محتملة.

وأشار إلى أن الحكومة هي سلطة سياسية وليست تقنية، ‏خاصةً إذا كان من المحتمل أن تتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية، محذرًا من أية محاولة لما وصفه بتجاوز الدستور والميثاق من خلال منح الحكومة المستقيلة صلاحيات القيام مقام رئيس الجمهورية والتمهيد لفترة من الحكم من دون رئيس للجمهورية، معتبرًا أن هذا الاتجاه سيودي بالبلاد إلى فوضى دستورية.

ودعا التكتل إلى تحصين الموقف اللبناني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة عبر تشكيل حكومة مكتملة الشرعية والصلاحيات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية.