برهم صالح: إجراء انتخابات مبكرة يمثل المخرج للأزمة الراهنة في العراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 09:28 مساءً - قال الرئيس العراقي، برهم صالح، الثلاثاء، إن إجراء انتخابات مبكرة يمثل المخرج للأزمة الراهنة في العراق.

وأضاف صالح في كلمته للشعب العراقي أن الانتخابات الأخيرة لم تحقق ما يصبو إليه الشعب، ويأمله المواطنون.

وقال صالح: "نؤكد على ضرورة الحوار عبر اجتماع وطني شامل، ودعمنا لدعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للحوار بين الفرقاء السياسيين".

وأكد على أن الأزمة السياسية لم تنته، ولكن من الضروري وقف العنف، وحذر صالح من أن "استمرار الوضع الراهن يُمكن الفساد بصورة أكبر".

وحث كل من "الإطار التنسيقي والتيار الصدري على بحث إمكانية الانتخابات المبكرة"

كان البيان الذي أصدره المرجع الديني العراقي، كاظم الحائري، قد تسبب في حالة من الأحداث المتعاقبة وسط العاصمة بغداد، بعد اقتحام المئات من أنصار التيار الصدري القصر الرئاسي وعدة مبانٍ ومنشآت أخرى.

وفوجئت الأوساط العراقية، فجر الإثنين، ببيان منسوب إلى رجل الدين كاظم الحائري، وهو وريث، المرجع الديني، محمد محمد صادق الصدر، والد مقتدى، تحدث فيه عن اعتزاله العمل الديني، وغلق كل المؤسسات التابعة له، فيما وجّه أتباعه بتقليد المرشد الإيراني علي خامنئي.