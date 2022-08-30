انخفاض أسعار الذهب عالميا

انخفاض أسعار الذهب عالمياانخفضت أسعار الذهب العالمية اليوم الثلاثاء بأكثر من خمسة دولارات، بحسب بيانات الأسواق العالمية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن أسعار الذهب انخفضت في المعاملات الفورية بمقدار 12ر5 دولارات أي ما يعادل 28ر0 في المائة لتصل إلى 47ر1732 دولارًا للأونصة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر 65ر5 دولارات وبنسبة 32ر0 في المائة لتصل إلى 05ر1744 دولارًا للأونصة.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.55 في المائة لتبلغ 45ر18 دولارًا للأوقية، كما انخفض البلاتين 6ر845 دولارًا بنسبة 95ر0 في المائة.