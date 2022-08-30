انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" العماني اليوم الثلاثاء، منخفضًا بـ96ر12 نقطةً وبنسبة 28ر0 في المائة عند مستوى 76ر4576 نقطةً، مقارنةً بآخر جلسة تداول والتي بلغت 72ر4589 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت أربعة ملايين و700 ألفًا و955 ريالًا عُمانيًّا مرتفعةً 6ر112 في المائة، مقارنةً بآخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و211 ألفًا و71 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة اليوم، إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 085ر0 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 22ر23 مليار ريال عُماني.