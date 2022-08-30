الكويت: نتابع بقلق بالغ التطورات فى العراق.. ونؤكد دعمنا لاستقراره

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 02:23 مساءً - قالت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن دولة الكويت تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية فى جمهورية العراق الشقيق. وفق"القبس".

ونوهت الوزارة، فى بيان لها، إلى دعوة دولة الكويت لكافة الأطراف إلى ضبط النفس ونبذ العنف وتغليب لغة الحوار والمصلحة العليا لبلدهم، حفاظاً على مكتسباته وحقناً لدماء شعبه الشقيق.

وشددت الوزارة على تضامن دولة الكويت مع جمهورية العراق الشقيق، حكومة وشعبا وأملها بأن يسود الأمن والاستقرار ربوعه.

وكانت سفارة الكويت فى بغداد قد أهابت بالمواطنين الكويتيين الراغبين فى السفر إلى العراق تأجيل سفرهم، نظرا للأوضاع التى يشهدها العراق حاليا، وحثت السفارة - مساء الاثنين- المواطنين المتواجدين حاليا فى العراق إلى مغادرته.