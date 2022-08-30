16 قتيلا في اصطدام شاحنة بحافلة تقل عمالا جنوب غرب إيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 12:28 مساءً - ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن شاحنة اصطدمت بحافلة صغيرة تقل عمالا جنوب غرب إيران، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل.

كما أسفر الحادث الذي وقع في إقليم خوزستان الفقير، اليوم الثلاثاء، عن إصابة ثمانية ركاب نقلوا على وجه السرعة إلى المستشفيات المحلية.

وكانت الشاحنة على الطريق الذي يربط مدينة شوشتر بمدينة دزفول عند وقوع الحادث.

وأعلن مسؤولو خوزستان الحداد العام في مدينة شوشتر.

تمتلك إيران واحدا من أسوأ سجلات السلامة المرورية في العالم، حيث تشهد نحو 17 ألف حالة وفاة سنويا على طرقها السريعة.

ويعزى ارتفاع أعداد الضحايا إلى التجاهل الواسع لقوانين المرور والمركبات غير الآمنة وخدمات الطوارئ غير الكافية.