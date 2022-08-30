محمد بن زايد يوجه رسالة إلى طلاب الإمارات في أول أيام الدراسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة صوتية إلى الطلاب بمناسبة العودة إلى المدارس وبداية العام الدراسي الجديد.

وأكد محمد بن زايد في الكلمة التي أذيعت، اليوم الثلاثاء، في الإذاعات المدرسية بمختلف مدارس الإمارات ضرورة المثابرة والاجتهاد ومواصلة التعلم وتعزيز قيمة الإبداع والتميز في نفوس أبنائنا الطلبة.

وقال رئيس دولة الإمارات: “أوصيكم ببذل الجهد والمثابرة، فمسيرة العلم والمعرفة مسيرة متواصلة لا تتوقف، عليكم يا عيالي بالتميز والإبداع والعزيمة”، متابعا “حدِّدوا أهدافكم ولا تتوقفوا عن المحاولة، استثمروا أوقاتكم بأشياء تنفعكم وتنفع أهاليكم ومجتمعكم”.

كذلك أشاد الشيخ محمد بن زايد بالجهود التي يبذلها المعلمون، قائلا: “وأقول لإخواني المعلمين وأخواتي المعلمات إن جهودكم مقدرة، ورسالتكم عظيمة، ومسؤوليتكم كبيرة في التربية والتعليم، والله يحفظكم ويعينكم على أداء هذه الرسالة”.

وأكد أن التعليم لا يقتصر معناه فقط على “المدرسة والمعلم والطالب”، بل هو منظومة متكاملة ولا يمكن أن تحقق أهدافها من دون أن تقوم الأسرة بدورها ومتابعة أطفالها وتهيئة البيئة المناسبة لهم، وكذلك أن يقوم المجتمع بدوره بمختلف جهاته ومؤسساته بمساعدة منظومة التعليم ومعاونتها حتى تحقق أهدافها الكاملة.