الجامعة العربية تطلق الاستراتيجية العربية لدعم العمل التطوعي والتقرير الإقليمي حول حالة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 12:28 مساءً - بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتطوع، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبحضور معالي الأستاذة نيفين القباج – وزيرة التضامن الاجتماعية بجمهورية مصر العربية، والعضو الدائم بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تم الإطلاق الإقليمي لتقرير حالة التطوع في العالم لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين 2022، وإطلاق الاستراتيجية العربية لدعم العمل التطوعي لجامعة الدول العربية تحت عنوان "بناء مجتمعات متساوية وشاملة"، وبمشاركة رفيعة المستوى من السفراء العرب والمندوبين الدائمين وكبار الشخصيات من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

وصرحت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن هذا الاطلاق شكل فرصة هامة لإطلاع العالم العربي حول حالة التطوع في العالم بما في ذلك جهود التطوع في المنطقة العربية، لاسيما في الأزمات الصعبة التي تمر بها المنطقة، وكذلك في ظل جائحة كوفيد -19، مشيرة إلى الدور الهام أيضاً لعملية التطوع لدعم الجهود الرامية إلى التعافي من جائحة كوفيد -19، والمضي قدماً لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وأشارت أبو غزالة إلى أنه في إطار تنفيذ توصيات التقرير، تأتي الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي التي أقرها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتشكل خطوات عملية بتوقيتات زمنية محددة لإعداد الكوادر العربية المتطوعة أفراد ومؤسسات لتأهيلهم بالشكل المطلوب وفي إطار تشريعي يدعم هذا العمل، وفي إطار أيضاً تنسيق واضح للأدوار بين الحكومات والجهات الداعمة والمتطوعين أنفسهم، ليشكل ذلك منظومة متكاملة لدعم العمل التطوعي وجاهزية لمواجهة أي تحديات مستقبلية بما يمكن العمل التطوعي من القيام بدوره الهام.

في ختام تصريحها أشادت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، بالاستراتيجية الوطنية المصرية للعمل التطوعي، مشيرة إلى أنها تشكل نموذجاً هاماً في هذا الإطار، كما أشارت أيضاً إلى عدد من التجارب الهامة للمتطوعين والمؤسسات التطوعية في عدد من الدول العربية، والتي شكلت اثراءً للحدث والوقوف على التجارب الناجحة والتحديات، وكيف يمكن تخطيها وصولاً لتحقيق الأمن والوئام للإنسان العربي في فترات الأوبئة والأزمات والكوارث.