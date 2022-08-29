الإمارات تبدأ تسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية إلى باكستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - بدأت وزارة الدفاع الإماراتية، ممثلة في قيادة العمليات المشتركة، تسيير جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات إلى باكستان.

وتشمل المساعدات الإغاثية، مواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية والطرود الغذائية والدوائية للمتضررين من السيول والفيضانات بهدف المساهمة في دعم الجهود لإغاثة السكان المتضررين وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم.

وتأتي هذه المساعدات في إطار توجيهات رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الباكستاني الصديق جراء تداعيات السيول التي شهدتها باكستان مؤخرا.

وقال سفير الإمارات لدى إسلام آباد، حمد عبيد ابراهيم سالم الزعابي، إنه تم تسيير أول طائرة مساعدات إماراتية إغاثية صباح اليوم إلى باكستان وتحمل على متنها المساعدات الغذائية والإيوائية المتنوعة، على أن يعقبها عدد من طائرات المساعدات الأخرى على مدار الأيام القادمة لتقديم الدعم للتخفيف من حدة التداعيات التي خلفتها الفيضانات والسيول التي شهدتها باكستان مؤخراً.

وأضاف أن تقديم تلك المساعدات يؤكد على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، وأن دولة الإمارات ساهمت على مدار السنوات الماضية في التخفيف من حدة العديد من الأزمات الإنسانية التي شهدتها باكستان خاصة ذات الصلة بالكوارث الطبيعية.

وأكد أن الدعم الإماراتي الإنساني يمتد لتقديم يد العون إلى كافة المجتمعات المتضررة حول العالم انطلاقاً من الدور الإنساني العالمي لدولة الإمارات الذي أرسى مبادئ الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.