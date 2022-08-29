انطلاق عملية أمنية جنوب نينوى بالعراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - أعلنت هيئة الحشد الشعبي بالعراق، اليوم الاثنين، انطلاق عملية أمنية جنوب محافظة نينوى.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن “قوة من الجيش وقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي شرعت بعملية أمنية لتفتيش قرى وتلول جنوب محافظة نينوى”.

وأضاف أن “العملية تهدف لتجفيف مصادر الإرهاب وردم الانفاق والبحث عن المطلوبين قضائياً”.

وتابع البيان أن” محافظة نينوى شهدت من يوم أمس الأحد عمليات أمنية أسفرت عن قتل واصابة عدد من عناصر فلول داعش الإرهابي بكمين محكم قرب سيطرة العقرب في مدينة الموصل”.