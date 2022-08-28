الهلال الأحمر السعودي: معتقلو ”جوانتانامو” أجروا 7 مكالمات مرئية مع ذويهم في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أغسطس 2022 09:28 مساءً - أجرى معتقلو سجن "غوانتانامو" 7 مكالمات مرئية مع ذويهم في السعودية خلال شهر، شملت التواصل مع 50 شخصا.

وقالت هيئة الهلال الأحمر السعودي إن شهر أغسطس الجاري، شهد إجراء 7 مكالمات مرئية بين معتقلي غوانتانامو وذويهم في عدد من المدن السعودية.

وشملت المكالمات مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى جدة.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن تلك المكالمات تمثل جزءا من برنامج إعادة الروابط العائلية لشهر أغسطس الجاري.

ولفتت الهيئة إلى أن 50 شخصا من ذوي المعتقلين تواصلوا معهم عبر المكالمات المرئية، التي جرت هذا الشهر.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي نفذت أولى رحلاتها الدولية لإجلاء مواطنة من جورجيا بعدما تعرض لأزمة صحية، ويأتي ذلك عقب تفعيل خدمة الإسعاف الجوي مرة أخرى بالتنسيق مع مركز الإحالات بوزارة الصحة.