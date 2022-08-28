ارتفاع عدد قتلى اشتباكات طرابلس إلى 32 قتيلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أغسطس 2022 01:26 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الليبية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس أمس إلى 32 قتيلاً، كما ارتفع عدد المصابين كذلك إلى 195.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن عدد حالات الإيواء داخل المستشفيات بطرالبس بلغت 102 حالة.

وكانت الحصيلة الأولية أمس قد سجلت سقوط 23 قتيلا وإصابة 140 آخرين.

وأجرى وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، زيارة تفقدية للمصابين جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس السبت في مناطق متفرقة، وخلفت قتلى وجرحى بينهم مدنيين.

وزار الوزير عدد من مستشفيات طرابلس للوقوف على الوضع الصحي للمصابين، من بينها زيارة غرفة الطوارئ المركزية بمركز طب الطوارئ والدعم.