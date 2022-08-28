الأمين العام المساعد للجامعة العربية: انعقاد مجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة الشهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أغسطس 2022 10:30 صباحاً - أعلن الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي عن انعقاد مجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة خلال الفترة من 20 وحتى 22 سبتمبر المقبل بجدول أعمال يتناول عددا من الملفات المتنوعة.

وقال السفير خطابي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال زيارته الأخيرة للعاصمة اللبنانية بيروت - إن اليوم الأول للاجتماعات سيتم تخصيصه لاجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي، فيما يخصص اليوم التالي لانعقاد أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، فيما تنعقد الاجتماعات على مستوى الوزراء في 22 سبتمبر المقبل.

وأضاف أن أجندة الاجتماع متنوعة وغنية وطموحة، حيث تم خلال الفترة الأخيرة عقد سلسلة من الاجتماعات حول مختلف القضايا المطروحة، وذلك في إطار ما تم في اجتماعات المكتب التنفيذي الذي انعقد في مارس الماضي ببغداد بالإضافة إلى عقد العديد من الاجتماعات حول الإعلام ودوره.

وأوضح الأمين العام المساعد أن أجندة اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب حافلة بالموضوعات ومنها دور الإعلام العربي في مكافحة التطرف والإرهاب بالإضافة إلى رصد ودراسة تأثير الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف والإرهاب على الأمن المجتمعي العربي، وذلك بالإضافة إلى بحث الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة ومحددات التعامل مع كبريات الشركات الإعلامية الدولية، فضلا عن برنامج "بيروت عاصمة للإعلام العربي 2023"، والعمل من أجل اشكال متطورة للتعاون والشراكة في الحقل الإعلامي.

وأشار إلى أن الاجتماعات ستناقش أيضا عددا من الملفات التي تم بحثها خلال الاجتماعات الإعلامية العربية التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية الشهر الماضي، ومنها سبل الاستفادة من الإعلام التربوي وتقديم التجربتين المصرية والأردنية في هذا الشأن لأهميتها في تحصين الأجيال القادمة من النزعات المتطرفة، كما تبحث الاجتماعات مشروع استحداث منصة ومرصد إعلامي عربي واستكمال إنجاز الموقع الإلكتروني للجنة الإعلام العربي.

ولفت السفير أحمد رشيد خطابي إلى أن الاجتماعات ستناقش أيضا الإعلام الإلكتروني وتأثيره لمواكبة التحول الرقمي كباقي مناطق العالم، وشدد على أن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة في الاجتماعات عبر بحث سبل المحافظة على الوضع التاريخي والقانوني والحضاري والثقافي والعمراني لمدينة القدس.

وأوضح أن هناك رهانا على هذه الاجتماعات لإعطاء ديناميكية جديدة للعمل الإعلامي العربي المشترك والدفع والارتقاء بالمنظومة الإعلامية العربية لتلبي اهتمامات المواطن العربي.