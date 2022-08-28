البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية لوقف العنف والعودة للحوار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أغسطس 2022 10:30 صباحاً - أعرب البرلمان العربي عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، داعيًا جميع الأطراف والقوى الوطنية الليبية إلى وقف العنف وموجات التصعيد وضبط النفس حقنًا للدماء، والعودة للحوار.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، تضامنه الكامل مع الدولة الليبية، مشددًا على أهمية الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، والتوصل إلى حل ليبي ليبي يحقق الاستقرار والأمن في البلاد.

وكانت وزارة الصحة الليبية قد أعلنت أن الحصيلة الأولية للاشتباكات التي وقعت في طرابلس بلغت 23 قتيلا، وأكثر من 140 مصابا.