جامعة الدول العربية تعلق على الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أغسطس 2022 09:28 مساءً - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن قلقه إزاء الأوضاع في طرابلس، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياتهم.

وقال أبو الغيط في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "أستشعر قلقا كبيرا إزاء الأوضاع في طرابلس وأطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم".

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الحوار وليس استخدام السلاح.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات بين جماعات مسلحة، على خلفية الصراع بين رئيس الحكومة المعزول من مجلس النواب عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، أن الاشتباكات في العاصمة طرابلس أسفرت عن مقتل 12 شخصا، وإصابة آخرين.

وفي بيان لها، أوضحت وزارة الصحة بحكومة الدبيبة أن الاشتباكات تسببت في إصابة ما 87 شخص ومقتل 12 آخرين، في آخر إحصائية تم إجراءها بتمام الساعة السادسة مساء يوم السبت.

واندلع قتال عنيف في العاصمة الليبية طرابلس خلال الليل، واستمر حتى صباح السبت، حيث تبادلت الفصائل المتناحرة إطلاق نار كثيف ووقعت عدة انفجارات كبيرة في أنحاء المدينة.