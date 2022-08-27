استمرار انخفاض أسعار الذهب
انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المائة عند الإغلاق، بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في خطابه في جاكسون هول إن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى سياسة نقدية صارمة "لبعض الوقت" قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.25 في المائة إلى 1736.49 دولارًا للأونصة، ليسجل تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.26 في المائة إلى 1749 دولارًا.
ويعتبر الذهب تحوطًا ضد المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبية الأصول غير ذات العوائد.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 2.22 في المائة إلى 18.852 دولارًا للأونصة، وهبط البلاتين 2.06 في المائة إلى 862.8415 دولارًا، ونزل البلاديوم 1.72 في المائة إلى 2110.0762 دولارًا.
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