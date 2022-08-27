الرئيس العراقي: الحراك السياسي يجب ألا يتحول إلى خلاف

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أغسطس 2022 11:23 صباحاً - أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، أن البلاد تمر بظروف دقيقة وحساسة وتحديات جسيمة.

وقال صالح خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، إن التعثر السياسي الراهن أمر غير مقبول.

وأضاف: “نعمل على دولة مدنية تضمن حقوق جميع المواطنين، وعلى جميع الأطراف الجلوس على طاولة الحوار مهما بلغ الخلاف بديلا عن التصعيد والتصادم والتناحر”.

وأشار إلى ضرورة معالجة مكامن الخلل القائمة وصولاً إلى حلول جذرية تُمكّن العراقيين في بناء حقيقي لدولة خادمة لمصالحهم.

وتابع: “لابد من مكافحة الفساد وإرساء العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وإصلاح المؤسسات من أجل تحصين بلدنا وشعبنا من مخاطر الإرهاب والفساد والتقلبات الاقتصادية الحادة”.

وتأتي كلمة الرئيس العراقي بعد أن بحث مؤخرا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، آخر التطورات في البلاد والتداعيات المترتبة عليها.