أسعار الغاز في أوروبا فوق 3360 دولار
كشفت بيانات التداولات ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية اليوم الجمعة فوق مستوى الـ 3360 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها منذ مارس 2022م.
وصعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق في البورصة إلى 3363 دولارا لكل ألف متر مكعب، فيما وأمس كانت الأسعار عند مستوى 3327 دولاراً.
وأعلنت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" يوم الجمعة الماضي عن توقف ضخ الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب "السيل الشمالي-1" (أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا) لمدة ثلاثة أيام من 31 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل لتنفي أعمال صيانة مجدولة.
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