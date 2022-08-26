استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، على الرغم من اتجاه المعدن النفيس لتحقيق مكسب أسبوعي.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" استقر الذهب في العقود الفورية عند 1757.99 دولار للأونصة الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش، لكنه ارتفع بنسبة 0.6 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 1770.50 دولار.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في العقود الفورية 0.1 في المائة إلى 19.26 دولار للأونصة والبلاديوم 0.3 في المائة إلى 2140.68 دولار.. ويتجه الاثنان صوب تحقيق مكاسب أسبوعية.

وزاد البلاتين بنسبة 0.4 في المائة إلى 884.27 دولار، لكنه انخفض حتى الآن للأسبوع الثاني على التوالي.