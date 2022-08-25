الدولار يتراجع عن أعلى مستوى في عقدين

الدولار يتراجع عن أعلى مستوى في عقدينانخفض الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في عقدين مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لكلمة رئيس الفدرالي الأمريكي جيروم باول ترقباً لمؤشرات حديثة بخصوص مسار السياسة النقدية.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.19 في المائة إلى 108.42 لكنه ظل غير بعيد عن أعلى مستويات سجلها منذ سبتمبر 2002 عند 109.29 والتي لامسها في منتصف يوليو.

وانخفض الدولار 0.25 في المائة إلى 136.78 ين ياباني متراجعاً عن أعلى مستوى في شهر عند 137.705 ين.

كما ارتفع اليورو 0.18 في المائة إلى 0.99865 دولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في 20 عاماً عند 0.99005 دولار يوم الثلاثاء.

وارتفع أيضاً الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.1815 دولار بعد بلوغ أدنى مستوى منذ مارس 2020 يوم الثلاثاء عند 1.1718 دولار.

كما وارتفع الدولار الأسترالي 0.59 في المائة إلى 0.69475 دولار مع صعوده عن أقل مستوى في أكثر من شهر بلغه هذا الأسبوع عند 0.6856 دولار.

وفاقت مكاسب الدولار الأسترالي نظائره من عملات الأسواق المتقدمة إذ يسير على درب اليوان الصيني المرتفع.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.35 في المائة إلى 0.6212 دولار.. وكان قد بلغ أدنى مستوى في شهر عند 0.6157 دولار يوم الاثنين.