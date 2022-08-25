ارتفاع أسعار الذهب مع استقرار الدولار

ارتفاع أسعار الذهب مع استقرار الدولارارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس في ظل استقرار الدولار وتخليه عن بعض المكاسب التي سجلها في وقت سابق بالجلسة، وذلك مع تحول الأنظار نحو مؤتمر (جاكسون هول).

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.24 في المائة إلى 1751.85 دولار للأونصة، بعد ارتفاعها بنسبة واحد في المائة في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الأمريكية للذهب إلى 1765.5 دولار للأونصة مما أسهم في تعويض المعدن النفيس لبعض خسائره، وذلك بالتزامن مع استقرار مؤشر الدولار قرب 108.6 نقطة بعد ارتفاعه اليوم إلى 109.112 نقطة.

ومن المعادن الأخرى، انخفضت العقود الفورية للفضة بنسبة 0.7 في المائة إلى 19.03 دولار للأونصة، وانخفضت عقود البلاتين بنسبة 0.6 في المائة إلى 874.64 دولار للأونصة، بينما ارتفعت أسعار البلاديوم بنسبة 2.5 في المائة إلى 2029.21 دولار للأونصة.