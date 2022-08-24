إرتفاع أسعار الغاز في أوروبا
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا في تعاملات اليوم الأربعاء وتجاوزت العقود الآجلة لهذا الوقود مستوى 2800 دولار لكل ألف متر مكعب.
وارتفعت العقود الآجلة للغاز في البورصات الأوروبية بحلول الساعة 09:12 بتوقيت موسكو بنسبة 3% إلى 2836.7 دولار لكل ألف متر مكعب.
وتجاوزت أسعار الوقود الأزرق في البورصات الأوروبية اول امس الاثنين الماضي مستوى 3000 دولار لكل ألف متر مكعب في ظل مخاوف من تراجع المعروض.
وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة الطاقة الروسية "غازبروم" أن ضخ الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب "السيل الشمالي-1" (أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا) سيتوقف لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل، لاجراء أعمال صيانة مجدولة.
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