ميقاتي يستعرض آخر تطورات تشكيل الحكومة مع الرئيس اللبناني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:32 مساءً - استعرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي خلال استقباله له صباح اليوم الأربعاء في قصر بعبدا، التطورات المتصلة بتأليف الحكومة الجديدة.

وتم بحث مختلف المعطيات المرتبطة بعملية التأليف على أن يستكمل التشاور في وقت لاحق.

وبعد انتهاء اللقاء، غادر الرئيس ميقاتي القصر الجمهوري مكتفيا بالقول للصحفيين: “للبحث صلة”.

وأفادت مراسلة الغد بأن اللقاء – وهو الرابع بين الجانبين – بحثَ ملفَ تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أشهر على انتخابات تشريعية أتت بكتلٍ غيرِ متجانسة إلى البرلمان.