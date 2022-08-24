رويترز: اندلاع قتال على حدود منطقة تيجراي الشمالية بإثيوبيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:32 مساءً - قال سكان ومتحدث باسم قوات تيجراي، اليوم الأربعاء، إن قتالا بين قوات من منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا وقوات الحكومة المركزية اندلع في محيط بلدة كوبو، لينهي وقف إطلاق النار المستمر منذ شهور.

وقال مزارع في منطقة كوبو طلب عدم نشر اسمه “أسمع دوي أسلحة ثقيلة منذ الصباح. في الأسبوع الماضي، رأيت قوات أمهرة الخاصة وقوات فانو (ميليشيا متطوعة) تتجه إلى الجبهة بالحافلات”.

وأكد اثنان آخران من السكان أنهما سمعا صوت نيران أسلحة ثقيلة منذ الصباح الباكر، وأكدا أنه خلال اليومين الماضيين كانت هناك تحركات كبيرة إلى المنطقة من قوات ميليشيا فانو المحلية وجنود الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة من منطقة أمهرة المجاورة.