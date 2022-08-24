قرقاش: لقاء العلمين يؤسس لمرحلة عربية عنوانها التكاتف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 10:26 صباحاً - قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، يوم الأربعاء، إن لقاءات قادة منطقة الشرق الأوسط هدفها ترسيخ آليات التعاون بما يضمن التنسيق ومواجهة التحديات وتعظيم فرص الشراكة الاقتصادية لخدمة الشعوب.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه على تويتر “لا يوجد ما يمنع أن تكون منطقتنا فاعلة ولديها رؤيتها ومبادرتها الذاتية لتعزيز الاستقرار والازدهار ورسم معالم المستقبل بما يخدم مصالحها العليا”.

وأوضح قرقاش أن الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تكرس جهودها وإمكانياتها للتأسيس لمرحلة عربية عنوانها التعاضد والتكاتف لحماية المنطقة وتنميتها وضمان مستقبل الأجيال المقبلة.

واستكمل:” لقاء العلمين التشاوري الأخوي خطوة في هذا الاتجاه، حفظ الله الإمارات ووفقها في مسعى الخير والنماء”.

واختتم في مصر أمس الثلاثاء لقاء أخوي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وملك البحرين، الملك حمد بن عيسى، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وذلك بمدينة العليمن الجديدة.

وبحث الرئيس المصري مع قادة الأردن والإمارات والبحرين والعراق، مسارات التعاون، والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدان.