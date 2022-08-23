أسعار الغاز في أوروبا تواصل ارتفاعها

أسعار الغاز في أوروبا تواصل ارتفاعهاواصلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، واقتربت من مستوى 3000 دولار لكل ألف متر مكعب.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن العقود الآجلة للغاز على مؤشر أكبر مركز أوروبي ارتفعت في بداية تعاملات اليوم بنسبة 4.3 في المائة إلى 2984.9 دولار لكل ألف متر مكعب.

وتجاوزت أسعار الوقود الأزرق في البورصات الأوروبية أمس، مستوى 3000 دولار لكل ألف متر مكعب في ظل مخاوف من تراجع المعروض.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" أن ضخ الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب "السيل الشمالي-1" (أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا) سيتوقف لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل، بسبب أعمال صيانة مجدولة.