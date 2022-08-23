مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) العماني اليوم الثلاثاء، منخفضاً بـ(1ر15) نقطة وبنسبة (33ر0) في المائة عند مستوى (85ر4601) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4617) نقطة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت مليونًا و(817) ألفًا و(207) ريالات عُمانية منخفضة بنسبة (3ر28) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(535) ألفًا و(389) ريالًا عُمانيًّا.
وبحسب التقرير الصادر عن البورصة اليوم، فقد انخفضت القيمة السوقية بنسبة (172ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (24ر23) مليار ريال عُماني.
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