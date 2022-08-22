الخارجية السعودية تعزى العراق بحادث انهيار قطارة الإمام على فى كربلاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 09:28 مساءً - أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن تعازيها لجمهورية العراق، جراء حادث الانهيار الترابى بمحافظة كربلاء، والذى تسبب فى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

ووفق بيان نشرته وكالة "واس"، قدمت الخارجية التعازى لأسر المتوفين، وللشعب العراقى، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت وزارة الصحة العراقية، ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة قطارة الإمام على فى كربلاء المقدسة إلى 7 وفيات و6 مصابين.

وأفادت الوزارة فى بيان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، الاثنين، أن حصيلة الانهيار الترابى لقطارة الإمام على فى كربلاء المقدسة بلغت حتى الان 7 وفيات، و6 مصابين".

من جهتها أكدت وزارة الداخلية العراقية، أن جهود انتشال العالقين تحت أنقاض مزار "قطارة الإمام على" فى محافظة كربلاء لا تزال تجرى على قدم وساق ودون انقطاع.

هذا وقد قرر محافظ كربلاء العراقية، نصيف الخطابى، تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات حادث قطارة الإمام على (عليه السلام).

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب محافظ كربلاء تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، "فأنه على خلفية حادث انهيار التل الترابى فى منطقة القطارة، قررنا تشكيل لجنة تحقيقية لإجراء التحقيق فى الموضوع لمعرفة ملابساته واكمال التحقيق ورفع توصياته بغاية السرعة".