الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع

الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيعانخفضت أسعار الذهب لسادس جلسة على التوالي اليوم الاثنين، لتصل أدنى مستوياتها منذ أكثر من 3 أسابيع متأثرة بقوة الدولار وتوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1746.06 دولار للأونصة بعد أن وصل أدنى مستوياته منذ 28 يوليو إلى 1743.83 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، وفقد الذهب ما يقارب ثلاثة في المائة الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1758.80 دولار.

وارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر أمام عملات منافسة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 19.06 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.3 في المائة إلى 893.38 دولار وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2129.21 دولار.