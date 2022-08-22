مجلس الوزراء الكويتي يقر 3 مذكرات للتعاون مع السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 04:26 مساءً - وافق مجلس الوزراء الكويتي برئاسة أحمد بن نواف الصباح اليوم الاثنين على 10 مشروعات مراسيم بشأن مذكرات تفاهم دولية.

وحسب تغريدة للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء أبرز مذكرات التفاهم 3 مذكرات للتعاون مع المملكة العربية السعودية إحداهما مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وأخرى للتعاون بمجال مكافحة الفساد، وثالثة للتعاون بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ومن بين المراسيم المصدرة الموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين الكويت وكولومبيا وجدول الطرق الملحق، وأخرى بنفس المجال مع الدومينيكان، مع الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون مع جمهورية سيراليون.

وشملت المراسيم أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن منع السرقة والتنقيب السري والاستيراد غير المشروع وتصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية وتعزيز توطينها بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص.

كما تضمنت مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تركيا حول التعاون في مجال البيئة.

كما أصدر المجلس مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص.

وقرر مجلس الوزراء رفع مشروعات المراسيم إلى أمير دولة الكويت نواف الأحمد الصباح.