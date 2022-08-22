ارتفاع عدد ضحايا انهيار المزار الديني بالعراق لـ 7 أشخاص

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 11:23 صباحاً - انتشلت فرق الإنقاذ العراقية جثتين إضافيتين لرجل وامرأة من تحت الركام إثر حادث الانهيار الترابي على مزار ديني الذي وقع السبت في محافظة كربلاء في جنوب العراق، ليصبح العدد الإجمالي للضحايا 7 أشخاص، كما أفاد الدفاع المدني لوكالة فرانس برس الإثنين.

وقال مدير الإعلام في الدفاع المدني العراقي جودت عبد الرحمن لفرانس برس إنه تمّ “العثور على جثتين لامرأة ورجل هذا الصباح.

وتابع: “بهذا يصبح عدد الجثث التي تم إخراجها سبعة، أربعة نساء ورجلان وطفل”، مضيفاً أن “العمل جارٍ للبحث عن ضحايا آخرين”.