طهران: التعاون مع الرياض يساعد في استعادة الهدوء بالشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - قالت إيران اليوم الإثنين إن المحادثات مع السعودية مسألة منفصلة عن محادثات إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن التعاون بين طهران والرياض يمكن أن يساعد في استعادة الهدوء والأمن في الشرق الأوسط.

ومن ناحية أخرى، قالت إيران إن تبادل السجناء مع واشنطن لا علاقة له بالمحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني للصحفيين: “نؤكد أن تبادل السجناء مع واشنطن مسألة منفصلة ولا علاقة لها بعملية التفاوض التي تستهدف إحياء اتفاق عام 2015”.