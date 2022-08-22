قرقاش: عودة السفير الإماراتي إلى طهران لترميم الجسور وتعزيز العلاقات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - علق المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، على قرار عودة السفير الإماراتي إلى إيران.

وغرد قرقاش عبر حسابه على تويتر قائلا: “قرار القيادة الرشيدة بعودة سفير الدولة إلى طهران يأتي ضمن توجه دولة الإمارات الإقليمي نحو ترميم الجسور وتعزيز العلاقات وتعظيم المشترك والبناء عليه لخلق مناخ من الثقة والتفاهم والتعاون”.

وأضاف قرقاش: “قناعتنا راسخة بضرورة العمل والتنسيق العربي والإقليمي من أجل منطقة مستقرة ومستقبل مزدهر”.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن عودة سفيرها سيف محمد الزعابي، لتأدية مهامه في العاصمة الإيرانية طهران خلال الأيام القادمة.