رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد تعرضه لحملة شائعات ويتخذ إجراءات ضد المحرضين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 أغسطس 2022 08:29 مساءً - أكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه رصد ما وصفه بحملة مبرمجة منذ أيام تستهدف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعائلته، معتبرا أن الحملة تتمثل في إطلاق شائعات وأكاذيب على خلفية موضوع الدولار الجمركي وتشكيل الحكومة الجديدة.



وشدد المكتب الإعلامي - في بيان اليوم الأحد أن ميقاتي وعائلته كلفوا مكتبا للمحاماة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المحرضّين والضالعين في الحملة.



ويدور جدل واسع في لبنان حول عزم الحكومة رفع قيمة الدولار الجمركي (المقدر حاليا بـ 1507 ليرة للدولار) بحوالي 13 ضعفا مرة واحدة مما ينذر بارتفاع كبير في أسعار جميع السلع باستثناء عدد من السلع الغذائية الأساسية التي ستظل معفية من الجمارك وفقا لتصريحات أدلى بها وزير الاقتصاد اللبناني في مؤتمر صحفي قبل نحو يومين.



كما تزايدت الأقاويل حول تشكيل الحكومة الجديدة المكلف بتأليفها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وخصوصا بعد اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية ميشال عون قبل أيام للحديث حول تطورات ملف تشكيل الحكومة بعد جمود في الملف منذ 29 يونيو الماضي حينما قدم ميقاتي تشكيله حكومية لم يرض عنها رئيس الجمهورية اللبنانية الذي تعد موافقته شرطا في إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.