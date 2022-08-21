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مؤشر بورصة مسقط ينهي تداولاته على تراجع

أنهى مؤشر بورصة مسقط (30) تداولاته، اليوم، منخفضا بـ1.1 نقطة، أي بنسبة 0.02 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4605.66 نقطة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4606.78 نقطة. مؤشر بورصة مسقط ينهي تداولاته على تراجعأنهى مؤشر بورصة مسقط (30) تداولاته، اليوم، منخفضا بـ1.1 نقطة، أي بنسبة 0.02 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4605.66 نقطة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4606.78 نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونين و551 ألفا و673 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 1.9 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و503 آلاف و91 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط والذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.075 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 23.25 مليار ريال عماني.



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